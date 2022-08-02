В США дом-гриб с соломенной крышей решили продать за миллионы долларов

Дом с соломенной крышей в штате Мичиган выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов

В США решили избавиться от дома, форма которого напоминает шляпку гриба, с соломенной крышей. Об этом сообщает New York Post.

Необычную постройку, расположенную в округе Шарлевуа штата Мичиган, выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов (около 270,6 миллиона рублей). Она выполнена известным архитектором Эрлом Янгом, работавшим без чертежей с материалами, которые он находил сам. Его постройки обычно называли домами-грибами, домами хоббитов или домами гномов.

«Соломенный дом» был построен в 1920 году из камней, добытых на озере Мичиган. Несколько лет назад в нем провели перепланировку и заменили солому на крыше, однако некоторые детали сохранились без изменений.

Все предметы в доме сделаны на заказ. Новая крыша изготовлена из натуральной соломы, собранной вручную в Европе.

В необычном доме есть семь спален, а также гостиная с камином. Интерьер выполнен преимущественно в серых и коричневых тонах за счет активного использования камня и дерева. В некоторых случаях красный цвет служит акцентом, выделяющим некоторые детали. Дом украшают растения, а также картины на стенах. Для гостей предусмотрен отдельный гостевой дом со спальней, расположенной на мансарде.

В апреле в США предложили пожить в необычном поместье с интерьером пещеры. Жилье украшают многочисленные растения и иллюстрации, напоминающие наскальные рисунки, а стены, потолки и полы оформлены грубо обработанным камнем.