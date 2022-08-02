СМИ сообщили об аресте экс-депутата Рижской думы за действия в интересах России

LETA: экс-депутат Рижской думы Панкратов был задержан за действия в интересах России

Стало известно о задержании службой государственной безопасности Латвии (СГБ) экс-депутата Рижской думы Руслана Панкратова, подозреваемого в действиях в интересах России. Об этом пишет информагентство LETA.

Ему вменяют публичную поддержку спецоперации на Украине и нарушение санкций Евросоюза (ЕС). По сообщению СМИ, судебный ордер на его арест был выдан 25 июля в понедельник, а задержали Панкратова 30 июля. Возбуждено уголовное дело по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений и о нарушении установленных ЕС санкций».

Как утверждает СГБ, экс-депутат открыто поддерживал боевые действия на Украине на российских ресурсах. Панкратова также обвинили в «распространении дезинформации о Латвии и ее союзниках». Помимо этого, его считают сотрудничавшим с лицом, которое находилось в санкционном списке ЕС.

Ранее в Латвии приговорили к пяти годам лишения свободы предпринимателя Валентина Фролова за шпионаж в пользу России. Его осудили за незаконный сбор информации и прямую передачу ее иностранной разведке.