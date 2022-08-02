Влияние тайваньского вопроса на стоимость золота объяснили

Аналитик Голубовский подтвердил, что мировая напряженность толкает цену на золото вверх

Мировая напряженность толкает цену на золото вверх, поэтому изменения на биржах закономерны. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил влияние тайваньского вопроса на стоимость драгоценного метала аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Почему растет цена на золото?

Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре превысила 1,8 тысячи долларов за унцию впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи COMEX. Цена драгметалла в верхней точке достигала 1805 долларов за унцию. Таким образом, после длительного июльского падения 2 августа был установлен новый рекорд.

Bloomberg объясняет рост в цене желанием инвесторов вложиться в защитные активы на фоне геополитической напряженности. Агентство связывает происходящее на рынке с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Золото любит плохие новости» — есть такая пословица Дмитрий Голубовский аналитик

«Когда в мире пахнет войной, золото растет. Прошлый максимум был поставлен на начале специальной операции России на Украине. Тогда цена на золото поднялась выше двух тысяч долларов. Так что сейчас логика поведения золота понятна», — рассказал Голубовский.

Аналитик подчеркнул, что в случае серьезного военного конфликта между Китаем и Тайванем цена за унцию золота может подняться еще выше.

Если война начнется и будет серьезная, то золото улетит в космос. Там будет и три, и четыре тысячи за унцию Дмитрий Голубовский аналитик

Реакция активов мировой экономики на тайваньский конфликт

Голубовский напомнил, что золото не является ценной бумагой. Поэтому поведение драгоценного метала в случае начала военных действий будет отличаться от значительной части активов мировой экономики.

«Когда в мире начинаются какие-то потрясения, то любой бизнес находится под риском. Поэтому, если начнется война, то рынок будет падать, акции будут падать, долги будут падать, а процентные ставки будут расти», — сообщил он.

При этом аналитик добавил, что исключения, помимо золота, будут. «По государственному долгу США доходность наоборот, скорее всего, будет снижаться. Потому что понятно, что для себя американцы деньги допечатают. Еще может начать расти японская йена. Дело в том, что у японцев очень большие инвестиции, которые за рубежом. И когда начнутся потрясения, японцы будут продавать все, чем они владеют, и покупать йену. Грубо говоря, возвращая деньги на депозиты в свои банки. Будет дорожать швейцарский франк, потому что на 40 процентов эта валюта — это то же самое золото», — перечислил Голубовский.

Суммируя, расти будут золото, госдолг США, японская йена и швейцарский франк Дмитрий Голубовский аналитик

Реакция российского рубля

Дмитрий Голубовский сказал, что сомневается лишь в поведении российского рубля. «Рубль сейчас — это очень интересная тема», — дополнил он.

Рубль как бы отрезан от мировых рынков капитала. На него эти потрясения как бы не влияют Дмитрий Голубовский аналитик

«С другой стороны, если Китай отрежут от поставок нефти по морю, если война начнется, они будут вынуждены закупать нашу нефть и газ по большой цене. Поэтому, может быть, для рубля и будет какая-то выгода. Но это я сейчас гадаю», — заключил аналитик.

Ранее экономист рассказал, что на курс американского доллара действуют очень разные факторы, поэтому давать прогноз сложно. Среди причин он выделил три основных: ограничение торговли со странами Евросоюза, значительный рост цен на топливно-сырьевые товары на топливном рынке и разрешение параллельного импорта в России.