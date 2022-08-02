Цена на золото установила новый рекорд на фоне визита Пелоси на Тайвань

Стоимость золота впервые с 5 июля превысила $1,8 тысячи за унцию на фоне визита Пелоси

Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре превысила 1,8 тысячи долларов за унцию впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи COMEX.

Цена драгметалла в верхней точке достигала 1805 долларов за унцию. Таким образом, после длительного июльского падения, 2 августа был установлен новый рекорд. По состоянию на 17:30 по московскому времени, золото торгуется по 1801,7 доллара за унцию.

Bloomberg объясняет рост в цене желанием инвесторов вложиться в защитные активы на фоне геополитической напряженности. Агентство связывает происходящее на рынке с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — территорию, которая стала одной из причин конфликта между США и Китаем. На повышение стоимости золота также повлияли растущие опасения по поводу будущего мировой экономики на фоне ситуации на Украине.

2 августа стало известно о возможной эскалации конфликта из-за поездки крупного политика на Тайвань. В ответ на действие Вашингтона Пекин начал военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. В свою очередь Тайвань повысил боеготовность из-за потенциальной угрозы.

Любые действия со стороны США или Китая по отношению к острову могут угрожать глобальным цепочкам поставок, заявил ранее Bloomberg. Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Азии на запад. Закрытие этого пути может серьезно повлиять на мировые торговые отношения.