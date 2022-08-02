Названо место захоронения таинственно исчезнувшего короля викингов

Двое историков заявили, что король викингов Харальд I Синезубый погребен в Польше

Двое историков из Швеции и Польши заявили, что они обнаружили наиболее вероятное место захоронения короля Дании Харальда Гормссона по прозвищу Синезубый. По мнению ученых, он был погребен в деревне Вейково на северо-западе Польши. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В средневековых хрониках говорится, что король викингов Харальд I был похоронен в Роскилле в Дании в конце XX века, однако обстоятельства гибели и точное место захоронения до сих пор остается неизвестными. Марек Крыда (Marek Kryda), автор книги «Польша викингов», сообщил, что останки таинственно исчезнувшего короля, вероятно, находятся в Вейково, под римско-католической церковью, построенной в XIX веке. В качестве доказательства он приводит спутниковые снимки, на которых запечатлено круглое образование, напоминающее курган викингов. Другой ученый — шведский археолог Свен Росборн (Sven Rosborn) — называет вероятным местом погребения Харальда кладбище в Вейково, поскольку тот перешел из язычества в христианство.

Предположение Крыды и Росборна, что место захоронения Харальда связано с Вейково, основано на том, что ранее здесь был обнаружен артефакт с латинской надписью, где упоминается имя короля викингов. В 1841 году в гробнице под церковью Вейково, построенной на месте средневековой часовни, был найден «диск Курмсун» — литой золотой диск, датируемый X веком. Надпись на нем гласит: «Харальд Гормссон (Курмсун на латыни) король датчан, Скании, Йомсборга, города Альдинбург».

В распоряжении церковного архива Вейково также имелись средневековые пергаментные хроники, датируемые тем же веком, в которых присутствует имя Харальда, что является еще одним связующим звеном между королем викингом и деревней в Польше. По словам Крыды, для подтверждения предполагаемого места захоронения в Вейково необходимо провести раскопки, однако в настоящее время таких планов нет.

Харальд, умерший в 985 году, вероятно, в Йомсборге, на территории которого сейчас находится польский город Волин, был одним из последних королей викингов, правивших на территории современной Дании, северной Германии и некоторых частей Швеции и Норвегии. Благодаря ему Дания приняла христианство, что было политически выгодно и способствовало улучшению отношений со Священной Римской империей. Кроме того, король смог объединить разрозненные датские племена в единое королевство. В честь его дипломатических успехов была названа технология Bluetooth (с английского — «синезубый»). Само прозвище Харальд получил за темный передний зуб.