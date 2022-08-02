Россиянам назвали предполагаемые даты открытия магазинов H&M в Москве

Россиянам сообщили об открытии H&M в торговом центре «Калейдоскоп» в Москве 3 августа

Россиянам назвали предполагаемые даты открытия магазинов сети шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко.

Сообщается, что 3 и 4 августа ожидается открытие точек продаж в торговом центре «Калейдоскоп» у метро «Сходненская». «Магазин должен открыться на этой неделе 3 или 4 августа, но точной даты пока нет. Как только она появится, посетители ТЦ будут оповещены в Telegram-канале ТЦ "Калейдоскоп"», — подтвердил информацию Москаленко.

По данным «Известий», выяснилась и возможная дата возобновления работы магазина H&M и в торговом центре «МЕГА Белая дача». Предполагается, что магазины будут работать ежедневно, однако российские партнеры будут уведомлены об открытии за 24 часа.

Об открытии магазинов H&M в Москве стало известно 2 августа. Работу возобновила точка продаж в столичном торговом центре «Метрополис». Также отмечается, что магазин бренда открылся и в «Авиапарке».