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Опубликованы фото толпы покупателей в магазине H&M после новости об открытии

Снимки очереди из покупателей в магазин H&M в Москве публикует Telegram-канал «Антиглянец»

Снимки очереди из покупателей около магазина шведского модного бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M в Москве попали в объективы фотографов. Соответсвующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Антиглянец».

Согласно посту, толпа россиян выстроилась у входа в торговую точку, которая расположена в столичном ТЦ «Метрополис», после новости об открытии магазинов ретейлера. Известно, что приобрести продукцию можно и в «Авиапарке».

Ранее бренд назначил финальную распродажу перед уходом с российского рынка на 1 августа, однако в объявленную дату магазины H&M не открылись вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы и собравшейся очереди из покупателей. Известно, что клиенты простояли около 20 минут у входа в магазин, но вскоре охранник посоветовал им разойтись.

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.

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Майя Пономаренко
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