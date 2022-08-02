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Раскрыта мощность iPhone 14

Инсайдер: iPhone 14 и 14 Max окажутся мощнее флагманов серии iPhone 13

Фото: Andy Wong / AP

Даже новые базовые смартфоны Apple будут иметь более высокую производительность, чем флагманы серии iPhone 13. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа ссылаются на сообщение известного инсайдера под ником VNchocoTaco. В своем Twitter автор раскрыл информацию о том, что даже доступные телефоны серии iPhone 14 окажутся мощнее флагманов Apple 2021 года выпуска.

По словам специалистов, запланированные на осень iPhone 14 и 14 Max должны получить тот же процессор, что и вышедшие год назад смартфоны серии iPhone 13. VNchocoTaco заявил, что модели выйдут на базе одного и того же чипа A15 Bionic, однако новые аппараты будут иметь иную внутреннюю конструкцию и получат улучшенный модем.

«Повысив производительность, пусть даже немного, Apple все же докажет, что iPhone 14 и iPhone 14 Max — это больше, чем просто переупакованные телефоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max».

Ранее источники издания The Elec рассказали, что Samsung поставит для смартфонов серии iPhone 14 два вида OLED-панелей. Базовые устройства линейки получат более дешевые экраны LTPS.

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Андрей Ставицкий
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