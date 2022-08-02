Раскрыта мощность iPhone 14

Инсайдер: iPhone 14 и 14 Max окажутся мощнее флагманов серии iPhone 13

Даже новые базовые смартфоны Apple будут иметь более высокую производительность, чем флагманы серии iPhone 13. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа ссылаются на сообщение известного инсайдера под ником VNchocoTaco. В своем Twitter автор раскрыл информацию о том, что даже доступные телефоны серии iPhone 14 окажутся мощнее флагманов Apple 2021 года выпуска.

По словам специалистов, запланированные на осень iPhone 14 и 14 Max должны получить тот же процессор, что и вышедшие год назад смартфоны серии iPhone 13. VNchocoTaco заявил, что модели выйдут на базе одного и того же чипа A15 Bionic, однако новые аппараты будут иметь иную внутреннюю конструкцию и получат улучшенный модем.

«Повысив производительность, пусть даже немного, Apple все же докажет, что iPhone 14 и iPhone 14 Max — это больше, чем просто переупакованные телефоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max».

Ранее источники издания The Elec рассказали, что Samsung поставит для смартфонов серии iPhone 14 два вида OLED-панелей. Базовые устройства линейки получат более дешевые экраны LTPS.