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Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к «Росатому»

Bloomberg: экс-подрядчик АЭС «Аккую» намерен подать иск в суд к «Росатому»

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Экс-подрядчик первой в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» — турецкая компания IC Ictas — намерена обратиться в суд после аннулирования контракта дочерней компанией российской госкорпорации «Росатом» — «Аккую Нуклеар». Об этом стало известно Bloomberg.

По информации агентства, «Аккую Нуклеар» аннулировала контракт с IC Ictas на прошлой неделе, после чего подписала соглашение с TSM Enerji, принадлежащей трем российским фирмам. В Росатоме решение сменить подрядчика объяснили тем, что предстоящие работы «потребуют специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию».

В IC Ictas посчитали это решение незаконным, указав, что оно может привести к переносу сроков проекта. Турецкая компания заявила, что подаст на «Росатом» в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции.

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в 2010 году. Объект строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона. Проект готовится к запуску уже через год.

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Марина Совина
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