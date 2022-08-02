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Кремль отреагировал на предложение США возобновить переговоры по СНВ-3

Песков заявил, что возможные переговоры по СНВ-3 должны учитывать интересы России и США

Фото: Kremlin Pool / Reuters

Возможные переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) должны учитывать интересы России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на предложение американской стороны о возобновлении переговорного процесса, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Москва не раз заявляла о необходимости таких переговоров. «Переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учетов интереса друг друга, американцы должны слышать озабоченности», —сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, пока американская сторона де-факто не проявляет интереса к субстантивным контактам по новому договору СНВ-3.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на предложение президента США Джо Байдена обсудить замену СНВ-3 словами «оно нам надо?».

1 августа американский президент заявил, что США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. 29 января 2021 года договор был продлен на пять лет.

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Анна Щербакова
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