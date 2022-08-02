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Захарова прокомментировала визит Лаврова в Азию на фоне поездки Пелоси

МИД: визит Лаврова в Азию нацелен не на провокацию, в отличие от Пелоси, а на партнерство

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азию нацелен не на провокацию, в отличие от поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, а на сотрудничество и партнерство между странами. Так рабочую поездку главы МИД прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Самолет с [Сергеем] Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», — написала дипломат.

Ранее стало известно, что Нэнси Пелоси вышла из самолета в аэропорту Суншань на Тайване. На острове у спикера нижней палаты Конгресса США запланированы рабочие встречи с представителями руководства республики. На фоне рабочей поездки американского представителям власти Китая уже анонсировали крупные военные учения в Тайваньском проливе.

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Виктория Кондратьева
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