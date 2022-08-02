Микробиолог рассказал о помощи останков якутских мамонтов в поиске лекарств

Микробиолог Гончаров рассказал, что останки якутских мамонтов помогают в поиске лекарств

Останки мамонтов в Якутии помогают ученым в поиске лекарств от опасных инфекций. Об этом рассказал доктор медицинских наук, глава лаборатории функциональной геномики и протеомики микроорганизмов в Институте экспериментальной медицины Артемий Гончаров в интервью «Фонтанке».

Во время экспедиций в арктическую зону Якутии микробиолог занимается поиском бактериофагов для их последующего применения в медицине. По его словам, в этом активно помогают местные жители, добывающие бивни и кости мамонтов. «Многие промысловики, обнаружив необычный объект, сообщают палеонтологам либо музейным работникам о находке, и тогда удается извлечь его традиционными палеонтологическими методами и изучать без серьезных повреждений и влияния на микрофлору», — объяснил Гончаров.

Он рассказал, что одной из самых ценных находок стал Малоляховский мамонт, обнаруженный на острове Малый Ляховский в 2012 году. Тушу древнего зверя, которую практически вручную вытаскивали из промерзшей земли, удалось доставить в Якутск в еще замороженном состоянии, что позволило ученым изучить состав его желудка. В кишечнике мамонта обнаружили энтерококки — микроорганизмы, которые используются в промышленности для изготовления сыров. Некоторые их штаммы принимают устойчивость к антибиотикам. «Мы изучаем геномы их древних предков из Малоляховского мамонта, чтобы понять, как они эволюционировали, насколько изменился этот вид микроорганизмов», — рассказал Гончаров.

Ученые надеются, что использование бактериофагов в качестве альтернативы антибиотикам поможет снизить нагрузку на фармацевтику, которая возросла из-за коронавируса. Гончаров подчеркнул, что такие препараты не заменят общепринятые лекарства, но расширят ряд препаратов для борьбы с инфекциями.

Ранее в Якутске начался второй этап испытаний биопрепарата «Бетукладин» из ягеля и коры березы для профилактики и лечения COVID-19. При первой серии испытаний из 33 принимавших препарат медработников, работавших в «красной зоне» якутской больницы №2, заболел только один.