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Желание Пелоси посетить Тайвань объяснили

Политолог Ордуханян счел визит Пелоси на Тайвань отвлекающим маневром

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это отвлекающий маневр, необходимый для того, чтобы увести фокус от внутренней повестки США, считает доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Что происходит внутри США? Это полная деградация внутренней власти, физическая немощность руководителя, который фактически устранился. Фокус СМИ и консервативной оппозиции в США направлен на те абсолютно неприемлемые ошибки, которые совершает администрация [президента США Джо] Байдена и в экономической, и в социальной, и политической сфере. Мы видим, что там сейчас происходит: это и преступность, и нелегальная эмиграция, это инфляция и рецессия, чего не было уже достаточно давно, более 50 лет, и сейчас в этой ситуации, безусловно, нужен отвлекающий маневр», — пояснил политолог.

Попытка совершить отвлекающий маневр уже предпринималась с Украиной, считает он, однако она исчерпала себя. «Эта карта отыграна, американцы понимают, что здесь проиграли», — отметил Ордуханян.

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Американист также обратил внимание на то, что теперь в Штатах говорят не о внутренних проблемах, а о противостоянии Китаю и о том, что США на пороге войны. Тем не менее, по его мнению, администрация страны продемонстрировала свою некомпетентность, выбрав слишком спорный повод, чтобы отвлечь внимание.

«Возможно, они не до конца еще понимают, к чему это может привести, с одной стороны. С другой стороны, складывается такое впечатление, что либеральное руководство США действительно готово развязать, если не полномасштабную, то локальную войну в этом регионе, потому что это, как ни странно, и является выходом из очень многих проблем, о которых я уже упомянул — именно небольшая победоносная война, которая в какой-то степени хотя бы оправдает абсолютную бездарность руководства США», — поделился Ордуханян.

По сообщению издания «Чжунго шибао», Пелоси прилетит на остров вечером 2 августа в составе делегации из шести человек.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

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Екатерина Смирная
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