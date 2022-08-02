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Российский врач раскрыл причины интереса мужчин к пластическим операциям

Хирург Амжад Аль-Юсеф: повышение самооценки стало причиной интереса мужчин к пластике

Фото: uwe umstätter / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российский пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф раскрыл причины интереса мужчин к хирургическим вмешательствам. Комментарии основателя центра инновационной медицины DMС приводит модный журнал Grazia.

Как считает эксперт, увлеченность сильного пола пластическими операциями объясняется повышением самооценки. Внешняя привлекательность является одним из определяющих факторов для построения отношений и поиска работы. По мнению врача, именно по этой причине пациенты чаще всего прибегают к блефаропластике, ринопластике, подтяжке лица и шеи, трансплантации волос, пластике груди и липосакции.

«Как показывает практика, у большинства мужчин после пластической операции кардинально меняется отношение к себе. Они становятся увереннее, налаживается личная жизнь, карьера идет в гору», — рассказал Аль-Юсеф.

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Помимо этого, пластическая хирургия экономит современному мужчине время, которого не хватает для формирования желаемой фигуры посредством правильного питания и регулярных тренировок. По словам медика, липосакция помогает избавиться от лишних килограммов, а липоскульптурирование убирает жировую ткань из проблемной зоны и распределяет ее в тех частях тела, где необходимо добавить объем.

В заключение собеседник издания отметил, что идеальная внешность и уход за собой являются признаком финансового благополучия и заботы о себе.

В мае российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику. Кроме того, среди указанных манипуляций врач назвала рино- и отопластику.

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Карина Черных
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