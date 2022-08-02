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В Совфеде порассуждали о действиях Китая после визита Пелоси на Тайвань

Сенатор Джабаров заявил, что Россия не будет мешать жестким мерам КНР в отношении Тайваня

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Россия не будет вмешиваться, если Китай захочет предпринять жесткие меры в отношении Тайваня после прилета в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности силовых действий КНР в отношении острова, сенатор заявил, что «возможно все».

«Я думаю, если Китай предпримет жесткие меры в отношении Тайваня, мы препятствовать не будем», — отметил Джабаров.

По его мнению, Пекин также может организовать блокаду Тайваня с моря. Однако, считает политик, для этого Китай должен быть уверен в своей победе, а также иметь мощного союзника.

«Мы ни к кому не напрашиваемся, но мы всегда готовы помочь друзьям», — добавил сенатор.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Предположительно, 3 августа она посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь американский спикер назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

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Никита Абрамов
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