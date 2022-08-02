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Молдавия потратит миллионы евро от ЕС на покупку дронов для армии

Минобороны Молдавии заявило, что закупит дроны и мобильные платформы на деньги от ЕС

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Молдавия потратит выделенные Евросоюзом (ЕС) 40 миллионов евро на закупку дронов, мобильных платформ и средств связи для армии. Об этом заявил госсекретарь Министерства обороны Валерий Мижа, передает РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, ЕС закупит оборудование в рамках тендеров и доставит его в Молдавию. «К сожалению, в национальной армии не хватает современных дронов, и это парадокс, нам нужны беспилотники, чтобы увидеть оперативный простор, сделать определенные выводы», — заявил он.

В первую очередь, подчеркнул Мижа, молдавской армии нужны мобильные платформы IVECO или HAMWE — сейчас на вооружении у Кишинева только бронеавтомобили TAB на 8-колесной платформе и устаревшие гусеничные машины. Также в Минобороны надеются оснастить батальон тылового обеспечения грузовиками и оборудованием, обеспечивающим поддержку военных операций.

Ранее стало известно, что ЕС решил запустить программу нелетальной военной помощи Молдавии. Для этих целей выделено 40 миллионов евро, программа рассчитана на 36 месяцев.

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Алиса Реброва
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