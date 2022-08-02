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Найдена увеличивающая продолжительность жизни молекула

Autophagy: найдена защищающая клетки от повреждений молекула

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме нашли увеличивающую продолжительность и качество жизни молекулу. Результаты исследования описаны в журнале Autophagy.

В ходе работы специалисты выявили группу молекул, позволяющих клеткам восстанавливать поврежденные участки с сохранением функционала. Эффективность соединений была протестирована на модельном организме. Оказалось, что эти молекулы способны защитить клетки человека от повреждений, что может применяться для лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также увеличивать продолжительность жизни клеток. На данный момент разработчики создали стартап Vitalunga, занимающийся разработкой полноценного препарата для внедрения в клиническую практику.

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Елена Апазиди
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