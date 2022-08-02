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В Кремле ответили на вопрос о купании Путина в Черном море

Песков заявил, что Путину иногда удается искупаться в Черном море

Фото: Global Look Press

В Кремле пока не знают, успеет ли президент России Владимир Путин искупаться в Черном море во время рабочей поездки в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Иногда удается [искупаться], иногда нет», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и заявил, что в настоящее время график у российского лидера крайне напряженный.

Путин отправится в Сочи на встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом — мероприятие запланировано на 5 августа. Цели визита и другие подробности предстоящей поездки не раскрываются. В последний раз главы государств встречались 19 июля в Тегеране во время трехстороннего саммита в «Астанинском формате».

14 июня стало известно, что Путин пока не собирается брать отпуск. Прошлым летом у него также не было полноценного отпуска — президент не мог отдохнуть больше, чем несколько дней, из-за регулярных рабочих мероприятий.

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Варвара Кошечкина
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