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В России предложили расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»

МВД РФ предложило включить в «Витрину данных ГИБДД» сведения о диагностических картах авто

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России планируют включить в «Витрину данных ГИБДД» сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей. С таким предложением выступило МВД, передает РИА Новости во вторник, 2 августа.

В ведомстве разъяснили, что сервис позволяет владельцам через личный кабинет на портале госуслуг получать сведения, содержащиеся в государственном реестре транспортных средств.

«В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на "Витрине" массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях», — отметили в МВД России.

В ведомстве отказались уточнять, когда именно сведения о водительских удостоверениях, диагностических картах и ДТП дополнят ресурс.

С 1 июля в России заработала онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Сервис «Витрина данных ГИБДД» дал возможность компаниям проверять своих водителей на наличие нарушений ПДД и лишение водительских прав.

В январе в России вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД. В частности, до трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме того, предусмотрен денежный штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

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Анна Щербакова
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