В ЛНР предрекли насильственное переселение Киевом жителей Донбасса

Посол ЛНР Мирошник заявил о возможной попытке Киева насильно вывезти жителей Донбасса

Попытка Киева эвакуировать жителей из подконтрольных ему территорий Донецкой народной республики (ДНР) направлена на делегитимацию готовящегося референдума. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Он предрек возможное переселение Киевом жителей освобождаемых территорий Донбасса и не исключил, что оно может осуществляться украинскими властями насильно.

«Выезд мирных жителей из зоны военных действий, увы, это естественный процесс, но только сейчас режим [президента Украины Владимира] Зеленского стремится сделать так, чтобы жители не просто выехали, но и не вернулись. Режим волнуют не сами люди, а то что им будет предоставлена возможность самоопределения, то есть их участие в референдуме», — пояснил дипломат.

Ранее Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву части ДНР. При этом глава государства указал на необходимость начать обязательную эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми.