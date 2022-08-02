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Страны G7 задумались о полном запрете на транспортировку российской нефти

Страны G7: запрет российской нефти может быть введен, если цена не будет согласована

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) задумались о том, чтобы полностью запретить услуги, которые позволяют перевозить российские нефть и нефтепродукты. Об этом говорится в коммюнике организации, тезисы приводит ТАСС.

Уточняется, что полный запрет российской нефти может быть введен, если ее стоимость не согласована международными партнерами.

Ранее страны G7 определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть — механизм планируется внедрить к 5 декабря. В те же сроки должны вступить в силу и ограничения по импорту российской нефти, намеченные Евросоюзом. О том, что потолок цен может быть введен уже к декабрю, заявляли в Вашингтоне.

Тем временем стоимость российской нефти резко упала. Средняя цена российского сорта нефти Urals в июле упала до 78,41 доллара за баррель, что на 10,1 процента ниже, чем в июне. В целом в период с января по июль включительно средняя стоимость российского сырья составляла 83,27 доллара за баррель, а в аналогичный период 2021 года — 64,68 доллара.

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Платон Щукин
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