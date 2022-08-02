В Совфеде заявили о безотказности России в помощи Китаю на Тайване

Сенатор Джабаров заявил, что у России нет оснований отказывать в помощи Китаю на Тайване

У России нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Rutube-канала «Соловьев Live».

«Я не вижу оснований отказывать китайцам в помощи, но я хотел бы, чтобы это движение с Китаем было двусторонним, то есть и мы должны получать какую-то выгоду от этого сотрудничества», — сказал Джабаров в эфире, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Также сенатор отметил, что иногда есть вероятность какого-то конфликта, который «может разрастись в большую войну». Он подчеркнул, что Китай в этом случае будет надеяться на определенную помощь от России. «Без поддержки России противостоять Соединенным штатам [Америки] Китаю сложно», — считает он.

Отношения Китая и США обострились на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. 2 августа она впервые за 25 лет, как американский политик такого ранга, прибыла на Тайвань. Пекин неоднократно предупреждал, что после визита Пелоси возникнут последствия.