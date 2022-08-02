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69-я параллель

На Новой Земле впервые установили стационарную сейсмическую станцию

На острове Южном архипелага Новая Земля впервые установили сейсмическую станцию

Фото: Ivan Damanik / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

На арктическом архипелаге Новая Земля впервые была установлена стационарная сейсмическая станция. Об этом сообщила заведующая лабораторией сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) Галина Антоновская в разговоре с ТАСС.

По ее словам, пункт сейсмических исследований был размещен совместно с учеными из Геологического института РАН на территории полярной станции «Малые Кармакулы» на острове Южном. Антоновская подчеркнула, что это очень важное для регистрации землетрясений в Арктике событие.

Для установки станции был вырыт котлован глубиной около 100 сантиметров, куда залили цемент, а после поместили оборудование. На настройку передачи данных ученые потратили около недели.

Станция расширила возможности Архангельской сейсмической сети. До этого подземные толчки регистрировались с помощью оборудования, установленного на Диксоне, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. Однако его было недостаточно для учета землетрясений в в официальных каталогах. Антоновская объяснила, что низкомагнитудные толчки фиксировались только двумя стациями, что не позволяло определить их точное местоположение.

Благодаря сейсмостанции на Новой земле, ученые смогут регистрировать слабые толчки и отслеживать сейсмическую активность на Севморпути. Антоновская выразила надежду, что это поможет понять природу землетрясений, происходящих на шельфе Карского моря. Кроме того, полученные данные можно будет использовать для прокладки трубопроводов в обход опасных районов.

Ранее стало известно, что Южный Гыдан Ямало-Ненецком автономном округе является дном местного моря. До сих пор считалось, что 170-230 тысяч лет назад там было мощное покровное оледенение.

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Константин Лысяков
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