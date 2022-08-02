Финский хоккеист-чемпион пожалел о выступлениях в России

Бывший хоккеист «Йокерита» Осси Вяянянен заявил, что жалеет о выступлениях в КХЛ

Бывший защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) «Йокерит» Осси Вяянянен пожалел о выступлениях в России. Его слова приводит Yle.

«Мне за самого себя стыдно из-за того, сколь наивными мы были. Не понимаю, в каком пузыре мы жили. Могу сказать, что я не поехал бы сейчас в Россию, мне бы не хотелось с ней ассоциироваться», — заявил хоккеист. Он выразил надежду, что введенные западными странами санкции повлияли на настроение россиян.

Вяянянен выступал в клубах КХЛ с 2009-го по 2016-й. Один сезон он провел в минском «Динамо», еще шесть лет — в «Йокерите». Вместе со сборной Финляндии хоккеист становился чемпионом мира в 2011 году.

5 апреля «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также говорилось, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги. Позднее стало известно о проблемах команды из-за финансовых и имущественных связей с КХЛ.