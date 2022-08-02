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Летевший из Турции самолет с россиянами сменил курс из-за недомогания пилота

Летевший из Антальи в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания пилота

Фото: Jan Huber / Unsplash

Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines, выполнявший рейс из Антальи в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания пилота. Об этом пишет портал TourDom.

Инцидент произошел в понедельник, 1 августа. После набора высоты воздушное судно резко сменило курс из-за ухудшения самочувствия одного из пилотов.

Как рассказала представитель турагентства «Атлантика» Юлия Наумова, чьи клиенты находились на борту, после приземления некоторые россияне отказались лететь дальше.

«В салоне началась паника, еще несколько человек отказались лететь. Стюардессы предложили напитки. Объявили, что будет замена экипажа. 40 минут ждали новых пилотов. После прибытия экипажа начали готовиться к взлету», — добавила собеседница портала.

Ранее в июле летевший из Москвы пассажирский самолет приземлился на Сахалине со спущенным шасси. Во время захода на посадку командир воздушного судна сообщил наземным службам о низком давлении в колесе. В итоге приземление прошло благополучно.

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Мария Гейн
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