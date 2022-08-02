США подняли в воздух базирующиеся в Японии истребители из-за Пелоси

NHK: США подняли в воздух базирующиеся в Японии истребители из-за визита Пелоси на Тайвань

США подняли в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15 с военной базы на японском острове Окинава на фоне вероятного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщили в эфире японского телеканала NHK, передает РИА Новости.

Сообщается, что на американской военной базе Кадена на Окинаве сейчас сконцентрировано 22 самолета-заправщика КС135. Подобное скопление машин этого типа называют беспрецедентным. Кроме них и истребителей базу покинул самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

Ранее стало известно, что с помощью данных из ACARS интернет-разведчик IntelWalrus выяснил реальный конечный пункт маршрута летящего в Тайвань самолета, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Судя по его информации, указанный борт приземлится в аэропорте Суншань в столичном Тайбэе.

До этого истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Военные самолеты приблизились к Тайваню на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.