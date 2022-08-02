Интернет-разведчик выяснил реальный маршрут Пелоси

Интернет-разведчик выяснил, что Пелоси направлется в тайваньский аэропорт Суншань

С помощью данных из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System) интернет-разведчик IntelWalrus выяснил реальный конечный пункт маршрута летящего в Тайвань самолета, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Информацию пользователь опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

IntelWalrus опубликовал сообщения, которыми обменялись экипаж самолета с позывным SPAR19 и наземные диспетчеры. Судя по содержащейся в них информации, указанный борт приземлится в аэропорте Суншань в столичном Тайбэе.

Ранее истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Военные самолеты приблизились к Тайваню на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

По последним данным, самолет, на борту которого, предположительно, находится Пелоси, развернулся в воздухе и движется в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. До этого появилась информация о том, что политик может использовать другое воздушное судно для поездки на остров.