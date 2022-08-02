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Смартфоны положительно повлияли на память

UCL: смартфоны помогли людям хранить и запоминать важную информацию

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Британские ученые отметили положительное влияние смартфонов и прочих гаджетов на человеческую память. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Experimental Psychology: General.

По словам специалистов Университетского колледжа Лондона (UCL), увлечение смартфонами часто связывают с проблемами с памятью. Однако применение цифровых помощников напротив помогает людям сохранять и запоминать важную информацию.

Чтобы продемонстрировать влияние гаджетов на память, исследователи разработали тест, который можно было бы выполнить с помощью смартфона или планшета. В тестировании приняли участие 158 добровольцев в возрасте от 18 до 71 года. В ходе эксперимента участникам показывали 12 пронумерованных кругов, которые они должны были перетаскивать влево или вправо. За успешное выполнение заданий начислялись очки.

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Результаты показали, что добровольцы, как правило, использовали смартфоны для хранения информации о кругах, за перетаскивание которые начисляли больше всего очков. Применение гаджетов помогло им запоминать информацию на 18 процентов лучше. Также участники стали запоминать информацию о других кругах, не применяя технику, на 27 процентов лучше.

«Когда людям разрешалось использовать внешнюю память, устройство помогало им запоминать информацию, которую они в нее сохранили. Это неудивительно, но мы также обнаружили, что устройство улучшило память людей и на несохраненную информацию», — подчеркнул доктор Сэм Гилберт.

В начале июля журналисты The Guardian рассказали, что медики связали повышенное использование смартфонов с развитием деменции и других дегенеративных заболеваний. Авторы отметили, что в долгосрочной перспективе слишком частое использование устройств вызовет всплеск дегенеративных заболеваний.

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Андрей Ставицкий
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