Перечислены последствия визита Пелоси на Тайвань

Политолог Ордуханян: визит Пелоси на Тайвань приведет к краху администрации США или Китая

Ни администрация США, ни администрация Китая не имеют права на ошибку и поражение в конфликте вокруг Тайваня, так как это приведет их к краху, считает доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По его словам, США необходима небольшая победоносная война в этом регионе для того, чтобы оправдать бездарность политического руководства, касающуюся внутренних проблем. Однако Китай в настоящее время не может себе позволить проиграть эту войну — Си Цзиньпин обязан показать победу в той или иной форме в преддверии ноябрьского съезда Коммунистической партии Китая.

Последствия визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань зависят от того, кто первый моргнет, убежден политолог.

Это тот самый случай, когда победитель забирает все. Если произойдет визит, и самолет действительно приземлится, и Пелоси будет что-то обсуждать, все поймут, что надо ставить на Америку, если произойдет наоборот — тогда надо будет ставить уже на Китай Рафаэль Ордуханян политолог

От результатов приземления или не приземления самолета Пелоси, по его мнению, сейчас зависит новое геополитическое расположение сил в этом важнейшем регионе.

Возможные последствия для США

Если Америка проиграет в этом вопросе, то это будет конец правления президента США Джо Байдена, убежден политолог. «Это будет, наверняка, импичмент и смена власти. Придут ястребы-неоконсерваторы, которые будут пытаться исправить ситуацию, но исправлять ситуацию уже будет гораздо сложнее», — пояснил он.

Кроме того, это приведет к ослаблению оборонного альянса AUKUS в Тихоокеанском регионе, отметил американист. «Могут измениться особые отношения Южной Кореи, Северной Кореи, Китая, возможен определенный альянс. Будет небольшое отторжение Филиппин, там и так достаточно сильные антиамериканские настроения, и они сдерживаются. Тоже самое в Сингапуре. Здесь очень много цепочек выстраивается, все эти цепочки, которые сейчас в подвешенном состоянии, приобретут свою расцветку, исходя из результатов этого противостояния», — рассказал Ордуханян.

Возможные последствия для Китая

Ситуация, при которой председатель КНР Си Цзиньпин сдастся, невозможна, потому что это будет его политическим фиаско, подчеркнул политолог. «Это будет означать конец правления Си Цзиньпина, у которого очень много проблем внутри, в том числе, и определенные молодые, скажем так, силы, которые не так яро антиамерикански настроены, и они ждут своего часа», — уточнил он.

Также проигрыш китайского лидера, по словам американиста, приведет к консолидации антикитайских сил: Южной Кореи, Японии, Филиппин, Австралии, а также усилению AUKUS в регионе.

«Если Китай не допустит приземления самолета Пелоси, Филиппины, Австралия, Корея, Сингапур, Япония перекрашиваются в цвета победителя — все хотят быть победителями. Мне кажется, что американцы еще до конца этого не понимают, но это игра со спичками», — подчеркнул Ордуханян.

Тыл Китая

Для России в данной ситуации складывается достаточно благоприятное положение дел, убежден политолог. С одной стороны, силы Америки отвлекаются от нас и концентрируются на Тайване, с другой стороны, Китай будет надеяться на прикрытый с нашей стороны тыл.

«Подобная ситуация будет способствовать стратегическому альянсу Китая и России, но уже в большей степени на наших условиях, потому что раньше была полная диспропорция в отношениях нас и Китая, но в этой ситуации мы можем застолбить достаточно более выгодную позицию для нас по отношению к Китаю, так как мы нуждаемся в технологиях, от которых будем отрезаны в ближайшие годы уж точно», — подытожил американист.

По сообщению издания «Чжунго шибао», Пелоси прилетит на остров вечером 2 августа в составе делегации из шести человек.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».