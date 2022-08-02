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ВВС Китая направили истребители в Тайваньский пролив

ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита Пелоси

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает китайский портал «Юйюань таньтянь», передает ТАСС.

«В настоящий момент истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив», — сообщает портал.

Ранее стало известно, что США подняли в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15 с военной базы на японском острове Окинава на фоне вероятного прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, базу покинул самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

До этого истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Военные самолеты приблизились к Тайваню на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

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Николай Чигасов
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