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Оценена разница в зарплатных ожиданиях женатых и холостых россиян

«Зарплата.ру»: у мужчины в браке зарплатные ожидания на 13 процентов выше, чем у холостых

Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

У мужчин в России, состоящих в браке, зарплатные ожидания на 13 процентов выше, чем у холостых. Также у трети женатых расходы на транспорт и отдых составляют до 40 процентов от всего бюджета, говорится в исследовании «Зарплата.ру», пишет РИА Новости.

Среди более двух тысяч работающих мужчин в возрасте от 18 до 55 лет 34 процента брали подработки после вступления в брак, а еще 32 процента меняли место на более высокооплачиваемое. Около 16 процентов респондентов также просили индексировать зарплату, на что работодатель соглашался. При этом 18 процентов не делали никаких попыток по улучшению своего финансового состояния.

Также в исследовании оценена разница в тратах на отдых. Выяснилось, что более 20 процентов от всего бюджета тратят на отдых 36 процентов женатых мужчин, доля неженатых с такими расходами — 26 процентов.

Ранее стало известно, что большинство россиянок хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал от 100 тысяч рублей в месяц. Еще четверть респонденток назвали желаемой зарплатой для мужчины 70-100 тысяч рублей. На зарплату мужчины от 15 тысяч до 30 тысяч рублей согласились бы только три процента женщин.

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Платон Щукин
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