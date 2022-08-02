Полной блогерше отказали во входе в ресторан из-за чересчур откровенного наряда

Полной блогерше Кэти Хэйвуд отказали во входе в ресторан в Лондоне из-за мини-юбки

Полной блогерше Кэти Хэйвуд отказали во входе в ресторан MNKY HSE в Лондоне из-за чересчур откровенной одежды. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом katiehaywood_x продемонстрировала свой наряд, который выбрала для дня рождения друга. Так, девушка позировала в розовом топе с декольте и мини-юбке с разрезом. Образ она дополнила яркой сумкой с тиснением, имитирующим кожу рептилии.

По словам Хэйвуд, охрана отказала ей во входе в заведение, предложив переодеться. Данное решение персонал объяснил присутствием в зале арабских семей, которых мог бы смутить внешний вид гостьи. «При этом я посещала их сайт и проверяла, нет ли у них определенного дресс-кода», — добавила героиня материала.

Плюс-сайз-блогерша отметила, что ее друзья также были одеты достаточно откровенно, однако замечание было сделано только ей. По этой причине британка обвинила сотрудников ресторана в дискриминации ее по телосложению.

В апреле автор подкастов Эдриенн Эйрхарт из США рассказала, как ее пристыдили в собственный день рождения за глубокое декольте. Девушка отмечала свой праздник в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, однако торжество оказалось испорчено из-за поведения одной из посетительниц. Гостья раскритиковала ее наряд и пышные формы, а затем попросила официантов отодвинуть свой стол подальше от именинницы.