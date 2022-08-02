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Путин назвал «болевую точку» России

Президент Путин назвал создание системы обработки отходов болевой точкой России

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал одной из «болевых точек» страны процесс создания системы обработки твердых бытовых отходов. Об этом глава государства заявил в разговоре с гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым, сообщается на сайте Кремля.

Путин обсудил с Буцаевым работу РЭО, отметив, что она связана как с экономическими, так и с социальными факторами. «Денис Петрович, компания создана в 2019 году. Задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, — организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей», — заявил президент.

По словам Буцаева, одной из целью РЭО считается снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду. На данный момент по всей стране приняты меры для работы с мусором и создана карта отходов. Глава РЭО уточнил, что оператор разрабатывает цифровую систему, которая позволит мониторить ситуацию с отходами в стране и помогать принимать решения для ее улучшения.

Ранее правительство поручило РЭО проработать вопрос, чтобы часть курортного сбора отправлять компаниям на возмещение затрат по вывозу мусора. Перед началом туристического сезона оператор также попросил путешественников своевременно вывозить мусор и установить дополнительные баки, чтобы не допустить проблем с утилизацией отходов.

Нина Ташевская
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