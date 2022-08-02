Врач назвала опасные для щитовидной железы продукты

Нутрициолог Горяйнова: сахар, соя и пшеница вредны для щитовидной железы

Самыми распространенными причинами в сбоях работы щитовидной железы являются стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка и продукты, рассказала терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова. Она назвала изданию «Доктор Питер» опасные для здоровья органа продукты, среди которых сахар, соя и пшеница.

Люди, страдающие от целиакии, при которой организм не справляется с переработкой глютена, имеют высокий развития болезней щитовидной железы, отметила врач, поэтому им следует снизить потребление продуктов из пшеницы. Однако, по словам Горяйновой, всем остальным тоже не помешает отказаться от злаковых или хотя бы сократить их потребление.

«Сегодня зерна искусственно обогащают для соответствия нормам ГОСТа и других уставов. Поэтому количество глютена в зернах намного больше, чем раньше. Но если нет возможности сократить потребление глютена в злаковых, необходимо отказаться от хлебобулочных изделий, отдать предпочтение продуктам из твердых сортов пшеницы и цельнозерновым изделиям», — посоветовала врач.

Горяйнова предупредила, что соя негативно влияет на способность щитовидной железы поглощать йод, а при дефиците в организме этого элемента у человека развивается гипотериоз. К тому же, по словам врача, соя также может имитировать наличие эстрогена в организме, а это в свою очередь ведет к лишнему весу и снижению половой функции у мужчин, поэтому от нее стоит отказаться.

Нутрициолог напомнила и об опасностях сахара в сладких продуктах. Он, по ее словам, негативно сказывается на работе щитовидной железы, а также стимулирует развитие аутоиммунных заболеваний, в том числе и аутоиммунный тиреоидит — разрушение щитовидной железы.

Горяйнова добавила, что кофеманам придется отказаться от любимого напитка, если они принимают лекарства для лечения щитовидной железы. «Кофеин снижает усвояемость лекарств, в том числе используемых для лечения гипотиреоза. Людям, имеющим дисфункции щитовидной железы и принимающим препараты для лечения, необходимо снизить потребление кофеина до минимального, а лучше отказаться от него совсем. В крайнем случае — делать перерыв два-три часа между приемом лекарств и кофеина», — посоветовала врач.

Полезными продуктами для щитовидной железы Горяйнова назвала телятину, индейку, кролика, курицу, рыбу и морепродукты всех видов, крупы (ячневая, гречневая, овсяная), овощи, фрукты, ягоды, орехи и семечки, а также оливковое масло и масло авокадо.

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