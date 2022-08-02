В Совфеде рассказали о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Сенатор Джабаров посчитал, что визит Пелоси на Тайвань сблизит Москву и Пекин

Прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань поспособствует сближению Москвы и Пекина, так как сейчас Китаю нужен союзник, особенно в военном плане. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, чьи слова передает РИА Новости.

«Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к России. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия», — сказал сенатор.

Кроме того, сенатор считает, что визит американского политика на Тайвань ничего не даст для Соединенных Штатов, кроме раздражения властей Китая. При этом, добавил Джабаров, Пекин надолго запомнит этот шаг Вашингтона.

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.