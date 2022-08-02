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Следствие попросило перевести ректора Шанинки Зуева под домашний арест

Следователи попросили перевести ректора Шанинки Зуева под домашний арест

Msses.ru / Global Look Press

В Тверском суду Москвы 3 августа рассмотрят ходатайство о смягчении меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, сообщает ТАСС. Ректора просят перевести на домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве.

«Следствие просит Тверской районный суд Москвы смягчить Сергею Зуеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Судебное заседание назначено на 3 августа», — заявила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

19 октября 2021 года против Сергея Зуева было возбуждено уголовное дело по статье 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса РФ по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства выделили в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».

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По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Фигурантам вменили хищение 21 миллиона рублей. Раковой вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году на сумму более 150 миллионов рублей.

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Юлия Мискевич
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