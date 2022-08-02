Названы причины снижения стоимости нефти

Экономист Скрябин объяснил падение цены на нефть ожиданием замедления экономик США и Китая

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин назвал причины, которые влияют на снижение стоимости нефти. Так, в числе факторов эксперт назвал ожидания замедления экономик Китая и еврозоны. Об этом и других причинах снижения стоимости нефти экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее аналитики Райффайзенбанка предсказали рост мировых цен на нефть в зимний период, несмотря на нынешнюю коррекцию котировок, следует из Telagram-канала банка Focus Pocus.

Авторы отмечают, что в настоящее время цены на нефть снижаются из-за ожиданий сокращения мировой экономики и, как следствие, снижения спроса на топливо. Также это происходит на фоне подготовки к встрече ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет обсуждаться дальнейшее увеличение квот на добычу участниками соглашения.

Несмотря на нынешнее падение котировок ниже уровня 100 долларов за баррель, авторы ожидают дальнейшего роста цен. Главной причиной они называют ожидаемое отставание участников ОПЕК+ по объемам добычи от их же лимитов.

Причины снижения стоимости нефти

На снижение стоимости нефти могли повлиять несколько факторов. В частности, первой причиной Сигал назвал ожидание замедления экономик Китая и еврозоны. «Данные Института управления проектами по индексам деловой активности в производственном секторе за июль ниже 50 пунктов, что свидетельствует о снижении в экономике и промышленности», — сослался эксперт.

Также, указал Скрябин, Саудовская Аравия (СА) резко увеличила экспорт нефти за июль примерно на 1 миллион баррелей в сутки. «Однако, я полагаю, что определенная часть этого объема может оказаться российской нефтью, например, и вряд ли СА так сильно нарастила экспорт за счет увеличения собственного производства», — уточнил специалист.

Третья причина, по которой стоимость нефти пошла вверх, заключается в известии о восстановлении добычи в Ливии, резюмировал экономист.

На момент публикации цена октябрьского фьючерса на поставку нефти европейской марки Brent равнялась 100,38 доллара за баррель. Повышение цены за последние сутки составило 0,58 процента.