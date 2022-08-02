Ксения Собчак показала фото в бикини без ретуши и рассмешила фанатов

Фото Ксении Собчак с прижатой руками грудью в бикини рассмешило фанатов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фото в бикини и рассмешила фанатов отсутствием ретуши. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Так, 40-летняя знаменитость позировала в бюстгальтере салатового цвета, прижимая руками грудь, из-за чего она стала выглядеть больше. Дополнили образ очки в черной оправе круглой формы и бейсболка в оттенке охры. «Когда научился правильно сжимать руки», — иронично отметила Собчак.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение и подшучивать над ведущей в комментариях. «Ксения Анатольевна, на двушку рванули», «Возьмите уроки позирования у Бузовой», «Не тем вы занимаетесь, ох не тем», «Бузова научила?», «Шея, как у бабушки», — писали юзеры.

Ранее в июле телеведущая Ксения Собчак поделилась видео в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков. 40-летняя знаменитость станцевала на камеру в разноцветном бикини и зеленом пляжном халате и пошутила на тему того, что она проводит «импортозамещение Бейонсе». «И этот человек баллотировался в президенты», «Ксения, что это?», «Старуха жжет», — высказывались подписчики.