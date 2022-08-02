Эксперт назвала запрещенные в разговоре с детьми фразы

Психотерапевт Морони: пренебрежительные слова могут унизить и травмировать ребенка

Часто взрослые в разговоре с ребенком произносят слова, которые его ранят, рассказала психотерапевт Шеннон Морони, занимающаяся эмоциональными травмами. В интервью изданию Well + Good эксперт назвала запрещенные фразы, которые родители никогда не должны произносить в разговоре с ребенком.

Психотерапевт отметила, что много лет помогает людям, которые в детстве получили эмоциональные травмы из-за услышанных унизительных слов. «Самое важное, мы не всегда знаем, как наши слова будут восприняты ребенком, — говорит Морони. — Пренебрежительные слова могут действительно ранить, травмировать и унизить».

«Ты так драматизируешь»

По словам психотерапевта, эта фраза подразумевает, что ребенок слишком остро реагирует на что-то. «В их маленьком мире вещи, которые взрослому могут показаться незначительными, на самом деле могут быть очень важными», — объяснила она. Врач добавила, что люди, чьи чувства обесценивают, учатся молчать о них.

Согласно опыту Морони, родители часто считают, что таким образом учат детей контролировать эмоции. Однако просить ребенка подавить свои чувства для этого не нужно, вместо этого следует помочь ребенку понять, почему что-то не должно иметь большого значения, например, если кто-то обозвал нехорошим словом. «Я вижу, что ты сильно переживаешь. Давай обсудим это?» — такую альтернативную фразу предложила психолог для разговора с расстроенным ребенком.

«Перестань плакать»

Морони напомнила, что плач — это естественная эмоциональная реакция на боль или обиду. Эксперт уверена, что нужно поощрять детей плакать. «С тех пор, как мои дети научились говорить, всякий раз, когда они плакали, я говорила им, чтобы они плакали изо всех сил, чтобы эмоции могли вырваться наружу быстрее», — поделилась личным опытом психотерапевт.

Специалистка советует родителям говорить ребенку, что они понимают, почему ситуация так сильно бьет по нему. Если разрешать ребенку плакать, ему будет легче делиться своими переживаниями со взрослыми, добавила Морони.

«Ты такой толстый»

Нереалистичные стандарты тела широко распространены в повседневной жизни, и дети это замечают, отметила психолог. Любые комментарии о внешности ребенок может воспринять как показатель своей никчемности, предупредила она. Например, родитель, называющий ребенка толстым, может заставить того предположить, что если бы он был стройным, то был бы и более достойным. К тому же подобные фразы, услышанные в детстве, могут травмировать человека во взрослой жизни, акцентировала внимание психотерапевт.

Морони советует избегать любых комментариев о детском теле — даже тех, которые можно посчитать положительными, например: «Ух, ты выглядишь таким худым». Она призвала помнить, что ребенок стал худым из-за болезни и может из-за этого переживать.

То же самое касается комментариев о собственном теле, произнесенных в присутствии детей, отметила психотерапевт. Она запретила родителям говорить при них фразы вроде: «Мне нужно сесть на диету» или «Мне нужно похудеть», так как по сути эти выражения звучат как: «Мне нужно изменить себя, чтобы стать хорошим». Вместо этого Морони советует называть свое тело домом для мозга, сердца и души и относиться к нему уважительно.

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