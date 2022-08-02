Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Замглавы херсонской администрации Стремоусов попал под санкции США

США ввели санкции против херсонских чиновников, в том числе Сальдо и Стремоусова
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов. Кадр: Стремоусов Кирилл / YouTube

США ввели санкции в отношении чиновников администрации Херсонской области. В их числе глава администрации Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

В перечень в общей сложности попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две яхты, якобы связанные с гражданами России.

Кроме Стремоусова и Сальдо в список попал глава правительства региона Сергей Елисеев. Также санкции были введены в отношении мэра Мариуполя Константина Иващенко.

Также стало известно, что власти США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных. Также американская сторона ввела рестрикции против 31 правительственного чиновника из третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Алины Кабаевой
В подмосковных прудах обнаружили бараньи головы
Бывшие полицейские осуждены за продажу водительских прав
Путешественник провез запрещенную северокорейскую купюру в носке
Китай не смог остановить визит Пелоси на Тайвань
В США рассказали о китайском «убийце авианосцев»
В Совфеде рассказали о последствиях визита Пелоси на Тайвань
В ДНР сообщили о взятии в плен пяти бойцов ВСУ под Донецком
Полной блогерше отказали во входе в ресторан из-за чересчур откровенного наряда
Влияние тайваньского вопроса на стоимость золота объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.