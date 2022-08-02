Замглавы херсонской администрации Стремоусов попал под санкции США

США ввели санкции против херсонских чиновников, в том числе Сальдо и Стремоусова

США ввели санкции в отношении чиновников администрации Херсонской области. В их числе глава администрации Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

В перечень в общей сложности попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две яхты, якобы связанные с гражданами России.

Кроме Стремоусова и Сальдо в список попал глава правительства региона Сергей Елисеев. Также санкции были введены в отношении мэра Мариуполя Константина Иващенко.

Также стало известно, что власти США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных. Также американская сторона ввела рестрикции против 31 правительственного чиновника из третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России.