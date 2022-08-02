Россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку

Гражданам России запретили регистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL

Гражданам России запретили сдавать международный экзамен по английскому языку в формате TOEFL (Test of English as a Foreign Language), который организует компания ETS. Об этом сообщает «Би-би-си».

Платформа при попытке указать российское гражданство выдает сообщение о невозможности зарегистрировать на экзамен. «В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами министерства США (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос», — написано в сообщении на сайте.

Однако, как указывает «Би-би-си», служба поддержки на сайте TOEFL на запросы журналистов не предоставила никаких официальных запрещающих документов по данному решению.

Ранее другая международная система оценки знаний по английскому языку — IELTS (International English Language Testing System) — объявила о приостановке новых регистраций на сдачу экзамена в России. Сертификаты о сдаче TOEFL или IELTS требуют многие европейские и американские вузы при поступлении.