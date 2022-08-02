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В Бразилии разделили сиамских близнецов с помощью виртуальной реальности

В IEC разделили сиамских близнецов со сросшимся мозгом с помощью виртуальной реальности

Фото: 001 Stewart Goldstein / Medicimage / Global Look Press

Бразильские ученые из Института нейрохирургии Пауло Нимейера (IEC) в Рио-де-Жанейро разделили сиамских близнецов Артара и Бернандо с помощью виртуальной реальности. Об этом сообщает Medical Xpress.

Для этого потребовалась команда медиков из 100 человек, операция проходила 23 часа. Хирурги, участвовавшие во вмешательстве, рассказали, что это была сложнейшая процедура за всю их профессиональную деятельность. У близнецов был сращен череп, часть мозга, а также общие жизненно важные артерии.

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Заключительный этап операции прошел в виртуальной реальности: специалисты создали компьютерную модель черепа мальчиков и тренировались над манипуляцией на ней. На данный момент пациенты проходят восстановление, возможно, им потребуются дополнительные вмешательства по мере развития. Пока что у детей наблюдаются затруднения в речи, а у Бернардо — проблемы с двигательным аппаратом с правой стороны.

В январе американские медики медицинского центра университета штата Мэриленд впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Однако спустя время пациент скончался.

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Елена Апазиди
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