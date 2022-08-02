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В ДНР рассказали о просьбе Киева разместить военнопленных в Еленовке

Омбудсмен ДНР Морозова рассказала о просьбе Киева разместить военнопленных в СИЗО Еленовки

Фото: РИА Новости

Киев просил власти Донецкой народной республики (ДНР) разместить украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, на этом месте содержания настаивали именно украинские власти, это было обговорено с ними», — сообщила омбудсмен.

По ее словам, на данный момент представители республики ведут переговоры с Киевом по обменным процессам. В частности, стороны обсуждают место, где содержатся пленные.

Ранее МИД России призвал международные организации дать оценку действиям Украины в Еленовке. Ракетным ударом по СИЗО Киев уничтожил «опасных свидетелей», которые начали давать неудобные для украинских властей показания, заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в поселке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате удара ВСУ погибли 50 военнопленных украинцев.

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Алевтина Запольская
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