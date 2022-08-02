Названа цель запуска истребителей Китая в Тайваньский пролив

Военный эксперт Сивков назвал запуск истребителей Китая началом большого конфликта

Запуск истребителей Су-35 Китаем в Тайваньский пролив станет началом большого конфликта между КНР и США. Целью запуска могло стать именно нанесение удара, а не устрашение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Константин Сивков.

ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщил «Юйюань таньтянь». «В настоящий момент истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив», — сказано в сообщении.

«Су-35 — это истребитель российского производства, который является одним из самых совершенных и представляет серьезную угрозу для ВВС противника, — сказал Сивков. — Судя по всему, дело идет к серьезному конфликту. Это очень неприятно, но прогнозируемо: США и Китай вошли в острую фазу противостояния, дальше может быть что угодно».

Военный эксперт назвал запуск истребителя началом большого конфликта. Он добавил, что в случае отсутствия жесткой реакции со стороны Китая глава государства Си Цзиньпин продемонстрировал бы слабость и потерял бы рейтинг. «Фактически это было бы техническим признанием поражения. На это он, естественно, пойти не мог», — подчеркнул Сивков.

Ранее стало известно, что США подняли в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15 с военной базы на японском острове Окинава на фоне вероятного прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, базу покинул самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.