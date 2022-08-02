США рассмотрели новый указ в поддержку абортов

Байден подпишет указ в поддержку женщин, желающих сделать аборт за пределами своего штата

Президент США Байден поручил министру здравоохранения рассмотреть меры по оказанию помощи пациенткам, выезжающим за пределы штата для проведения абортов. Об этом сообщает The Washington Post.

Для осуществления этого указа будет также привлечена американская федеральная программа Medicaid, которая поможет в покрытии определенных медицинских расходов женщинам с низким доходом.

Ожидается, что 3 августа Байден подпишет новый указ на первом заседании межведомственной целевой комиссии по доступу к репродуктивному здоровью, созданной в соответствии с его предыдущим указом. В мероприятии примут участие вице-президент Камала Харрис, министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра, генеральный прокурор Меррик Гарланд и другие представители администрации.

Ранее Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», разрешающий женщинам делать аборты. После этого администрация США обратилась с призывом к Министерству здравоохранения и социальных служб изучить все варианты поддержки американок, которые живут в штатах, где аборты строго ограничены. Байден и Гарланд пообещали защитить возможность пересекать границы штата, чтобы сделать аборт и получить другие услуги по охране репродуктивного здоровья.