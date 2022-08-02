Названо условие запуска «Северного потока-2»

Аналитик Юшков допустил запуск «Северного потока-2» при согласии Европы на условия России

«Северный поток-2» может быть запущен только при условии согласия Европы с требованиями России, которые подразумевают заключение долгосрочных соглашений, которые позволили бы окупить газопровод. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Заместитель представителя кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер отказался назвать действительное местоположение турбины Siemens для российского газопровода «Северного потока». Об этом сообщает агентство DPA. Юшков допустил, что в таких условиях работа «Северного потока» может быть остановлена полностью, в таком случае могут появиться условия для запуска «Северного потока-2».

Вопрос договоренностей

«Проблема в том, что немцы и коллективный Запад воспринимают запуск "Северного потока-2" как политическое поражение, — сказал Юшков. — И это неудивительно, они ведь годами политизировали этот газопровод, называя его символом российской агрессии. Теперь, когда он нужен уже им самим, они не могут его запустить, став заложниками собственной риторики».

Тем не менее, аналитик допустил, что решение Запада все же может измениться в случае наступления критичной ситуации в энергетике: по тому же сценарию уже запускаются угольные электростанции, от которых Европа пыталась отказаться.

«Трудные времена требуют трудных решений. Возможно, "Северный поток-2" все же согласятся запустить, чтобы "победить Россию потом". Но при этом не нужно забывать о том, что на другом конце трубы находится как раз Россия. Дело в том, что в ситуации с угольными электростанциями их решено было запустить только на время и остановить, как только ситуация успокоится. То же могут сделать и с "Северным потоком-2", остановить его сразу после прохождения отопительного сезона», — предположил Юшков.

Мы не готовы запускать газопровод на таких условиях. Он начнет работу только при наличии гарантий долгосрочного использования, заключении допсоглашений по объемам поставок, которые будут идти именно через "Северный поток-2" Игорь Юшков аналитик

По мнению аналитика, то, что Европа воспринимает как опцию, доступную на крайний случай, Россия считает началом диалога: она даст соглашение на запуск газопровода только на условиях постоянной работы. При этом, запустить «Северный поток-2» можно буквально в течение одних суток.

Альтернативы

Россия, как объяснил Юшков, предлагает Европе два варианта сотрудничества по газу: либо запуск «Северного потока-2», либо снятие всех санкций с «Газпрома».

«С "Северным потоком-2" не будет таких проблем, как с первым газопроводом — турбины там российского производства, их можно спокойно и своевременно ремонтировать. С точки зрения энергетической безопасности, это просто более надежный вариант. Кроме того, для России он более предпочтителен с точки зрения доходности. Другой вариант, который предлагает "Газпром" — отменить все санкции против компании», — рассказал экономист.

Также, по его словам, необходима будет отмена секторальных санкций, касающихся турбин. Все должно прийти в состояние до 24 февраля, только это обеспечит качественную и бесперебойную работу.

«Тогда не будет больше никаких вопросов к правовому статусу. Так что у Европы два варианта: либо убрать санкционный режим, либо запустить "Северный поток-2"», — заключил Юшков.

«Газпром» резко сократил поставки газа по «Северному потоку» в середине июня, объяснив, что не может получить обратно переданную в ремонт турбину. Немецкая компания отправила оборудование на обслуживание в Канаду, а та, в свою очередь, отказалась возвращать ее России из-за введенного ранее режима санкций.

В июле прокачка была дополнительно снижена до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет только 20 процентов мощности.