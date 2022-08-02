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Стоимость дизеля обновила исторический максимум

Стоимость летнего дизеля на бирже обновила исторический максимум

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Биржевая цена на летнее дизельное топливо в европейской части России впервые поднялась выше 57 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Прежний рекорд был поставлен 29 июля (56,769 тысячи рублей за тонну). Бензин Аи-92 вырос в цене на 2,9 процента, до 46,23 тысячи рублей за тонну. До этого он был выше отметки 46 тысяч рублей за тонну 17 марта. Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 2,9 процента, до 52,55 тысячи рублей (впервые с 25 февраля).

Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросина) упала на 0,3 процента, до 69,045 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 9,1 процента (до 14,826 тысячи рублей за тонну), а топочный мазут — на 1,1 процента, до 18,509 тысячи рублей за тонну.

Ранее стало известно, что Россия в июле поставила в Европу на 22 процента дизельного топлива больше, чем в тот же период прошлого года. Регион нарастил закупки до 700 тысяч баррелей в день.

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Платон Щукин
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