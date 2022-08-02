Экс-сотрудник СБУ объяснил попытку Украины угнать российский самолет

Экс-сотрудник СБУ назвал попытку Украины угнать самолет ВКС России медийной операцией

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров объяснил, почему Украина попыталась украсть российский самолет. Об этом он рассказал в интервью порталу «Украина.ру».

По словам Прозорова, попытка угона боевого самолета Военно-космических сил (ВКС) России является медийной операцией, поскольку у Киева нет побед на фронте и таким образом украинские власти пытаются отвлечь людей.

Экс-сотрудник СБУ также выразил мнение, что неудача украинских сотрудников связана с падением профессионализма Главного управления разведки Министерства обороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки Украины. «Вообще непрофессионально. Тупая, одноходовая комбинация», — заявил Прозоров.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов ВКС РФ. Уточнялось, что за это российскому летчику предлагали два миллиона долларов.

