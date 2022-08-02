Создателя «Омбудсмена полиции» Воронцова признали виновным в вымогательстве

Суд признал виновным в вымогательстве создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова

Люблинский суд Москвы признал виновным создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова в вымогательстве, а также в изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По данным агентства, в ходе прений прокурор просил приговорить фигуранта к шести годам общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов в интернете сроком на десять лет. Также гособвинитель попросил лишить Воронцова звания майора полиции.

Ранее сообщалось, что прокурор отказался от девяти обвинений в адрес Воронцова: восьми обвинений в оскорблении представителя власти и одного — в вымогательстве. Прокурор снял обвинение по эпизоду, связанному с шантажом бывшей сотрудницы полиции Ирины Андиной. Изначально она заявила, что Воронцов вымогал у нее около 300 тысяч рублей и угрожал опубликовать в сети ее интимное видео. Позже в суде она отказалась от своих показаний и сказала, что намеренно оговорила подсудимого ради восстановления на службе: ей обещали это оперативники столичной полиции, но свое слово так и не сдержали. По словам Андиной, в награду ей купили дорогую итальянскую одежду, туфли и оплатили процедуры в салоне красоты.

В деле остались эпизоды, связанные с незаконным изготовлением порнографии и вымогательством денег у бывшего сотрудника отдела кадров полиции московского метро: следствие считает, что в октябре 2017 года Воронцов требовал у потерпевшего 300 тысяч рублей; за вознаграждение он обещал не публиковать его интимные фото. Не получив денег, фигурант выложил снимки в сеть.

В июле 2022 года троих участников проекта «Обмудсмен полиции» Ирину Андину, Евгения Моисеева и Василия Федорова задержали по подозрению в ложном доносе. В октябре 2021 года они создали фильм «Спасти Омбудсмена полиции», рассказывающий о том, что дело в отношении создателя проекта Владимира Воронцова было сфабриковано. В качестве одного из доказательств приводилась история Андиной, которая согласилась стать потерпевшей по просьбе друзей Воронцова.

Воронцов длительное время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники министерства. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.