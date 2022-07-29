Троих участников проекта «Омбудсмен полиции» задержали по делу о ложном доносе

Троих участников проекта «Омбудсмен полиции» задержали по подозрению в ложном доносе

Троих участников проекта «Обмудсмен полиции» задержали по подозрению в ложном доносе. Об этом сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Среди задержанных — Ирина Андина, Евгений Моисеев и Василий Федоров. Отмечается, что в октябре 2021 года они создали фильм «Спасти Омбудсмена полиции», рассказывающий о том, что дело в отношении создателя проекта Владимира Воронцова было сфабриковано. В качестве одного из доказательств приводилась история Ирины Андиной, которая согласилась стать потерпевшей по просьбе друзей Воронцова.

«Она сделала вид, что готова сотрудничать с УСБ МВД РФ. Ей в обмен на восстановление на работе в полиции предложили дать ложные показания [на] Воронцова, будто он вымогал у нее деньги. В суде над Воронцовым этот эпизод, как и множество других, развалились», — говорится на странице проекта в соцсети.

18 июля сообщалось, что прокурор попросил осудить на шесть лет создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Также в ходе судебных прений гособвинитель потребовал лишить Воронцова специального звания «майор полиции» и запретить ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сообществ в интернете. Перед этим адвокат Воронцова Александр Самухов заявил, что прокурор отказался от девяти обвинений в адрес его подзащитного.

Следствие считает, что в октябре 2017 года Воронцов потребовал у потерпевшего 300 тысяч рублей; за вознаграждение он обещал не публиковать его интимные фото. Не получив денег, создатель паблика «Омбудсмен полиции» выложил снимки в сеть.

Владимир Воронцов долгое время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного столичного управления МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.